Era stato sorpreso a vendere alcolici a minori di 18 anni. Da questa mattina e per la durata di 30 giorni un minimarket della via Atenea dovrà restare chiuso. La decisione è stata presa con una ordinanza emessa dal Comune di Agrigento. Tutto nasce dall’attività di controllo condotta dai poliziotti della Questura di Agrigento che avevano elevato due multe al proprietario dell’esercizio commerciale per aver somministrato bevande alcoliche a minorenni. Lo stesso commerciante era stato denunciato lo scorso 17 marzo.

