Truffa all’Unione Europea sui contributi destinati all’agricoltura: denunciati 4 agrigentini

Quattro persone residenti in provincia di Agrigento e cinque in provincia di Messina sono stati denunciati perchè ritenute responsabili di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di contributi europei destinati all’agricoltura. Sarebbero stati intascati illecitamente 490.308,39 di fondi Ue. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina. Nel corso dell’operazione i militari dell’Arma hanno anche sequestrato 145 titoli di pagamento del valore di 28.752,05 euro e, per equivalente beni mobili, immobili e somme di denaro, fino alla concorrenza di 239.074,02 euro. A due degli indagati è stata notificata la misura cautelare interdittiva, per la durata di un anno, dall’attività di impresa.