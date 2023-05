Campobello di Licata. Agricoltura Investimenti sulle infrastrutture idriche

Bando regionale per investimenti per l’irrigazione – sotto la denominazione “Investimenti in infrastrutture irrigue” -, reso pubblico dal Comune di Campobello di Licata. Sono previsti interventi dei consorzi di bonifica siciliani rivolti a un più efficiente utilizzo e al risparmio delle risorse idriche. Il bando prevede, in particolare, una dotazione finanziaria complessiva di 14 milioni di euro. Gli interventi finanziabili devono essere finalizzati all’adeguamento, all’ammodernamento, al miglioramento e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue esistenti, perseguendo i principi di risparmio idrico attraverso la riduzione delle perdite, l’efficiente utilizzo delle risorse e la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Il costo massimo ammissibile per ciascun progetto è di un milione di euro. La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo del Sian, entro la prossima settimana. Regolamento e bando sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana. Le aziende che hanno subito danni per il maltempo, intanto, potranno comunicare le richieste per gli aiuti al Fondo mutualistico nazionale “Agri-Cat”. Lo stabilisce un decreto del ministero dell’Agricoltura,che ha approvato il regolamento del Fondo per la copertura dei danni da catastrofi meteoclimatiche alle produzioni agricole, come alluvioni, gelo o brina e siccità. Ne dà comunicazione l’assessorato dell’Agricoltura della Regione Siciliana.