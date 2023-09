Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca Paolo Gabriele Bono ha condannato per truffa ad 8 mesi di reclusione e 600 euro di multa Carmelo Russo, 55 anni di Riesi, e 5 mesi e 10 giorni con 400 euro di multa Emanuela Lopez, 49 anni di Taranto. I fatti contestati risalgono al dicembre del 2018. La donna si sarebbe spacciata per un’impiegata del Comune di Sciacca, l’uomo per il direttore della Banca Prossima di Agrigento. I due avrebbero portato a termine una truffa ai danni della parrocchia della Basilica di San Calogero, a Sciacca, inducendo in errore il funzionario del luogo sacro facendogli credere che la giunta comunale avesse deliberato un contributo in denaro. Per questo avrebbero ottenuto una ricarica Postepay da 2mila euro.