Trovato un secondo covo di Messina Denaro: è un bunker dentro una casa

I carabinieri del Ros, coordinati dai magistrati della Dda di Palermo avrebbero individuato un secondo covo utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro. Oltre all’appartamento di vicolo San Vito, scoperto ieri, il capomafia avrebbe fatto realizzare una sorta di bunker all’interno di un’altra abitazione nella stessa area, precisamente dalle parti di via Maggiore Toselli, anche questa nel cuore di Campobello di Mazara.

Non è ancora chiaro se si tratti del luogo in cui il padrino di Castelvetrano nasconderebbe il suo tesoro: documenti riservati, pizzini, soldi che i magistrati cercano. Lo scopriranno i carabinieri dopo la perquisizione del secondo covo, che si trova a circa 300 metri dall’abitazione in vicolo San Vito. Dalle prime indiscrezioni, sarebbe una stanza vissuta, con tracce anche recenti.

Probabilmente, per Messina Denaro era un rifugio sicuro in caso di emergenza. E la caccia ai covi non si ferma.