Trovato un ordigno bellico, presumibilmente, risalente alla seconda guerra mondiale in pessimo stato di conservazione. La scoperta dopo un controllo dei carabinieri della Tenenza di Lampedusa, questa mattina, in località Cala Croce ai bordi della strada, dopo la segnalazione di un cittadino.
Sono state allertate le Autorità competenti in materia, tra cui la Prefettura di Agrigento, anche per richiedere l’intervento degli artificieri. Dalla prima valutazione, anche se serviranno altri accertamenti da parte di un pool di esperti, quello trovato potrebbe essere una bomba a mano.
Per precauzione i carabinieri unitamente agli agenti della polizia municipale hanno circoscritto l’area interessata delimitandola. Resterà interdetta fino all’intervento di una squadra di militari dell’Esercito Italiano, specializzata nella verifica e recupero di questa tipologia di residuato bellico.
Simili ritrovamenti non sono una novità in territorio lampedusano.
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