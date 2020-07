Trovato ubriaco alla guida, denunciato 27enne di Agrigento

Ha rischiato di provocare un incidente stradale, un 27enne di Agrigento, mentre stava percorrendo il viadotto Imera. Il giovane aveva consumato alcolici, poi si era messo alla guida di una motocicletta. È stato fermato dagli agenti della polizia Stradale di Agrigento, guidati dal dirigente Andrea Morreale.

Sottoposto al test a mezzo etilometro è stato trovato con un valore di 1,35 g./l. È stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza. Allo stesso è stato ritirato il documento di guida.

È il secondo caso di ubriachi alla guida nel mese di giugno, dove a causa dei servizi Covid, non sono stato svolti tanti servizi specifici. Già dal prossimo weekend saranno intensificate le attività nel contrasto al fenomeno.