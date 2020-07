Trovato con un etto di cocaina e 47mila euro, 29enne resta in carcere

Arresto convalidato e disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il ventinovenne canicattinese Salvatore Carlino, arrestato, l’altro giorno, dai carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta, unitamente ai loro colleghi della Compagnia i Canicattì, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano. Carlino, all’atto del controllo, é stato trovato in possesso di quasi 100 grammi di cocaina, e 47 mila euro in contanti, nascosti all’interno di una cassaforte. L’indagato, nel corso dell’udienza, difeso dall’avvocato Angela Porcello, si è avvalso della facoltà di non rispondere.