Trovato ubriaco alla guida della sua auto, denunciato giovane

Si era messo al volante di un’autovettura, malgrado avesse alzato di parecchio il gomito. Lungo il tracciato avrebbe rischiato di andare a sbattere contro qualcuno. Protagonista un 34enne di Agrigento.

Per l’uomo è scattata la denuncia, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Allo stesso è stato ritirato il documento

di guida. E’ accaduto, l’altra sera, a Villaseta.

Il giovane, dopo avere trascorso il pomeriggio a consumare alcolici, ha deciso di mettersi alla guida della propria automobile, per fare ritorno a casa. La sua corsa è stata interrotta, da una gazzella del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento.

Proprio in quei momenti i militari, erano impegnati in un posto di controllo. Hanno visto arrivare quell’auto, e, l’hanno fermata. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato sottoposto all’alcol test. Il dispositivo non ha potuto che, confermare i sospetti. Aveva alzato di parecchio il gomito, con un valore di 1,47 g/l.