Cade dallo scooter ed entra in coma: condannato per guida in strato di ebrezza. Cassazione annulla verdetto

La corte di cassazione ha annullato, senza rinvio, una condanna per guida in stato di ebrezza di un 39enne agrigentino. L’uomo nel 2015 , a San Leone, mentre era a bordo del proprio scooter, a seguito di una malore ha perso i sensi candendo per terra finendo in coma. L’agrigentino è stato rinviato a giudizio perchè trovato alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza “fatto pluriaggravato- ricostruiscono i legali Girolamo Rubino e Ylenia De Francisci- per aver cagionato un sinistro stradale e per essere stato commesso alle due del mattino”. In primo grado, a fronte della richiesta del Pubblico Ministero di 8 mesi di arresto e 2000 mila di ammenda, De Francisci era riuscita a far escludere l’aggravante ” dell’aver cagionato un sinistro stradale” ma il giudice ha pronunciato la sentenza di condanna nei confronti del 39eenne a mesi 4 di arresto e 2000 di ammenda. Anche in secondo grado, il giudice ha condannato l’agrigentino, confermando la sentenza del Tribunale di Agrigento. Gli avvocati Rubino e De Francisci, a questo punto, si sono rivolti alla cassazione che, accogliendo le tesi difensive, ha dichiarato il reato estinto. Pertanto, il giovane agrigentino, insegnante al Nord, non resterà con le “carte macchiate” e non avrà pregiudizi per la sua carriera di insegnante.