Trovato sacchetto con 48 cartucce di pistola. Aperta indagine

Un sacchetto con 48 cartucce di pistola, calibro 7,65, è stato ritrovato e sequestrato, in un’aiuola nel centro di Palma di Montechiaro, da giorni “zona rossa”, per l’aumento dei contagi da Covid-19.

A notare quel sacchetto sono stati i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, durante alcuni controlli a persone che stavano circolando a piedi.

Gli agenti si sono insospettiti per la presenza di un sacchetto in mezzo alla vegetazione, l’hanno raccolto, e all’interno, rinvenuti 48 cartucce per pistola. Aperta un’indagine.