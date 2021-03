Svaligiate due abitazioni tra Maddalusa e San Leone

Due furti in abitazioni si sono registrati, negli ultimi giorni, tra San Leone e Maddalusa. Nella prima incursione i ladri si sono intrufolati all’interno di una villetta, in pieno giorno, tra le 14.30 e le 18.30, approfittando dell’assenza del proprietario. E’ successo in una delle traverse di via Maddalusa, zona abitata sia d’estate che d’inverno.

Hanno alzato la finestra posteriore sganciandola, e sono entrati dalla camera da letto, posta sul retro della casa. Portati via un televisore di 55 pollici, orologi firmati, playstation, dei cellulari, e tablet, e alcune centinaia di euro. Il cane dei proprietari ha abbaiato per tutto il tempo, ma nessuno si è insospettito. Dopo la scoperta la polizia ha avviato le indagini.

Qualche giorno prima, invece, i ladri sono entrati, nell’abitazione di un’anziana ottantenne, in una traversa vicino la chiesa di San Leone. La proprietaria in quei momenti si trovava al letto e dormiva. I responsabili hanno messo tutto a soqquadro. Sono in corso accertamenti per comprendere cosa è stato sottratto.