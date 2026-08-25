Un trentottenne palmese è morto nelle scorse ore all’ospedale San Giovanni di Dio in circostanze da chiarire. Era stato soccorso in strada nella zona compresa tra via Roma e via Boito a Palma di Montechiaro mentre si rotolava a terra, completamente nudo e in preda a una violenta crisi psicofisica dovuta a una sospetta overdose. Trasferito in codice rosso al presidio ospedaliero di Agrigento è purtroppo deceduto.

I carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti per risalire all’identità dell’uomo e individuare la sua abitazione. Le verifiche sono partite dal luogo in cui era stato soccorso, dove i carabinieri hanno raccolto alcune testimonianze. Le informazioni acquisite hanno condotto i militari verso un’abitazione situata nelle vicinanze, segnalata dopo che una residente aveva notato una porta d’ingresso lasciata aperta.

L’immobile, risultato disabitato e sviluppato su due livelli, si presentava completamente a soqquadro. All’interno dello stabile gli investigatori hanno trovato documenti e indumenti riconducibili al trentottenne ma anche denaro e cocaina. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.

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