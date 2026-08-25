La prevenzione e il contrasto ai reati in genere ad Agrigento si fa green. I carabinieri della Stazione di Agrigento, da questa mattina, sono dotati infatti di biciclette per monitorare le vie della città dei templi. Un nuovo servizio della Benemerita, sempre attenta alla tutela dell’ambiente. L’obiettivo, infatti, è quello di effettuare un controllo del territorio più incisivo e vicino alla gente.

I servizi con le bici garantiscono una maggiore prossimità, poiché consentono di alternare l’azione di vigilanza dinamica a frequenti soste, permettendo facilmente il controllo anche nei caratteristici ma angusti vicoli del centro storico, delle aree pedonalizzate, delle spiagge e del lungomare di San Leone.

La prima pattuglia dell’Arma in bici, accompagnata dal comandante della Stazione di Agrigento, maresciallo Cesare Imbrici, è stata notata nell’area attorno a Porta di Ponte, lungo la via Atenea, in piazza Pirandello e in altre strade del centro cittadino.

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