E’ stato trovato morto, dai vigili del fuoco, in fondo ad una scarpata in contrada “Baglio” a Naro, il pensionato 86enne, affetto da Alzheimer, Lorenzo Coluzzi, che all’alba di ieri si era allontanato dalla casa di cura dove era alloggiato. La Prefettura di Agrigento aveva attivato, questa mattina, il piano ricerche per le persone scomparse. Proprio le perlustrazioni e ricerche fatte dagli specialisti dei pompieri hanno consentito di ritrovare il cadavere vicino alla strada statale 576. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, presenti il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara e i carabinieri della Stazione cittadina che hanno avviato le indagini per stabilire cosa sia accaduto esattamente. Una prima ipotesi, che però deve trovare le necessarie conferme attraverso l’attività investigativa, potrebbe portare ad una caduta dell’anziano dalla scarpata.