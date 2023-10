di Dalila Ferreri

Grande partecipazione di pubblico sabato 7 ottobre al Grand Hotel Mosè di Agrigento per l’evento “𝗜𝗹 𝗥𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝘇𝗼 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻𝗻𝗶𝗼” dedicato ai biologi, diretto da Diego Virgone, coordinato dai dottori Matteo Pillitteri e Dario Incorvaia e promosso dalla Rete di Imprese Unicurs, dall’Associazione Nzemmula APS, dall’Associazione Italiana Biologi, da Isors e da Enpab.

Si è parlato di professione, di previdenza e di futuro delle professioni sanitarie. In un mondo dove tutto sta cambiando, si ripensa al futuro della biologia e allo sviluppo delle professioni del biologo in un’ottica sempre più innovativa, inclusiva e multidisciplinare.

Lo sottolinea Diego Virgone, direttore sanitario del centro analisi Biolab che per primo ha portato questo evento nella provincia di Agrigento – “Valorizzare la professione del biologo è il compito di un ordine che deve tornare ad essere una scuola di formazione della professione scientifica. Un luogo dove la categoria possa sentirsi riconosciuta”.

“Senza un ordine forte e rappresentativo, noi non solo non compariamo nelle leggi, non stiamo ai tavoli di concertazione” – sostiene Sen. Dott Vincenzo D’Anna, ex presidente FNOB– smettiamo di avere una rappresentatività nella professione. Dobbiamo essere – come oggi – un attestato di coesione e unione. Inoltre – aggiunge – dobbiamo tornare a formarci. Il nostro ruolo all’interno delle società si sta sempre più innovando. La stessa professione del biologo è cambiata – oggi si parla di professioni come il tecnologo alimentare, il biomedico, di ingegneria dell’alimentazione ect…”. Per il Sen. Dott. D’Anna ripensare alla formazione in un’ottica di innovazione è la massima priorità.

Come un’altra priorità è quella che: “..l’ordine deve continuare d includere le donne – come fa E.N.P.A.B, che quest’anno – dice la sua presidente Dott.ssa Tiziana Stallone nel panel Il Biologo e la Previdenza – registra il 64% di governance femminile. Un’equiparazione dei ruoli e delle carriere professionali, a partire dalle condizioni salariali e una sempre maggiore consapevolezza del fatto che appartenere ad una categoria ordinistica e professionale contribuisce a dare maggiori garanzie e tutele al biologo.

Tanti i panel di approfondimento. Come quelli diretti dal dott. Nutrizionista Dott. Matteo Pillitteri (Biologo Nutrizionista) col panel Moderna alimentazione e rischi per la salute o Il Ruolo del Biologo , Biologo Nutrizionista: Normative di riferimento – Dott. Dario Incorvaia (Biologo Nutrizionista) , entrambi con un riferimento agli attuali approcci terapeutici alla nutrizione di oggi. E poi La verità è microscopica: il Biologo e la Citologia – diretta dalla Dott.ssa Alisia Curto Pelle (Biologa Spec. In Patologia Clinica) che spiega l’importanza della citologia diagnostica; e infine il panel L’embriologo clinico: una professione in cerca di un riconoscimento del Dott. Giovanni Ruvolo (Embriologo). A conclusione il panel dal titolo Il ruolo del Biologo nella ricerca scientifica di base e clinica del Prof. Alessandro Pitruzzella e Biologo: Ambiente e Qualità – del Dott. Gaetano D’Amico (Biologo Ambientale) Il ruolo del Biologo nella genetica – Dott. Daniele Caramanno (Biologo molecolare) con riferimento a studi della biologia in ambito genetico.

A conclusione dell’evento i partecipanti sono stati sottoposti ad un test di valutazione e di apprendimento e sono state consegnate delle targhe di riconoscimento a Tiziana Stallone, presidente E.N.P.A.B; Sen. Dott Vincenzo D’Anna, ex presidente FNOB e le altre istituzioni presenti. Per Diego Virgone questo evento formativo organizzato ad Agrigento è solo il primo di una serie di eventi che torneranno ad animare il territorio e a valorizzare l’importanza della formazione.