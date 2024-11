A contattare la polizia sono stati i vicini di casa intorno alle 5 del mattino. Gli agenti entrati in casa hanno il rinvenuto il cadavere del proprietario di casa. Potrebbe essere stato ucciso Ignazio Polizzi, 77 anni, trovato morto questa mattina a Caltanissetta in via Lunetta. Una profonda ferita alla testa e i segni sul corpo trovato in una pozza di sangue avrebbero subito fatto sospettare che in quell’appartamento poco prima poteva essere successo qualcosa che andava ben oltre una semplice caduta. Ma sarebbero state le testimonianze contrastanti dei familiari sentiti poco dopo in questura ad indurre a non tralasciare nessuna pista compresa quella dell’omicidio. L’uomo viveva nell’abitazione con il fratello, la sorella e l’anziana madre. Tutti erano presenti in casa al momento del suo decesso. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma sulla quale sarà eseguita l’autopsia e nel frattempo gli investigatori cercano di capire cosa è accaduto. A quanto pare, i rapporti tra i familiari erano tesi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp