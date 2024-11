E’ stato inaugurato, questa mattina, il nuovo padiglione sanitario all’interno dell’Hotspot per l’accoglienza dei migranti in contrada Kaos, a Porto Empedocle, alla presenza del prefetto di Agrigento Filippo Romano e dei responsabili territoriali della Croce Rossa italiana. Una colletta interna effettuata dai dipendenti del Libero consorzio comunale di Agrigento dell’associazione “Paolo Palmisano”, ha permesso di dotare di attrezzature mediche salva vita come il defibrillatore, strumento indispensabile nei casi di arresto cardiaco il centro per migranti. Il prefetto Romano, il direttore della Croce Rossa di Agrigento, Angelo Vita, e il presidente dell’associazione, Filippo Napoli, hanno inaugurato il nuovo padiglione sanitario che, grazie alle donazioni, sarà pronto alle eventuali emergenze.

