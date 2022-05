Trovato morto a casa. Il decesso risale a giorni fa

Un pensionato di 75 enne è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. Ad allertare i soccorsi è stato un vicino di casa, che non aveva notizie dell’uomo da almeno 3 giorni. Quando i vigili del fuoco hanno fatto ingresso nell’abitazione in via Passaggio, nel quartiere di San Michele, a Sciacca, il corpo dell’uomo si trovava riverso sul pavimento del bagno. Il decesso, secondo il personale medico, sarebbe avvenuto a causa di un improvviso malore. Era da solo a casa, e nessuno lo ha potuto aiutare.