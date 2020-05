Trovato in possesso di una pistola con 6 cartucce, arrestato 46enne licatese

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Licata, nell’ambito di attività investigativa mirata alla prevenzione e repressione dei reati concernenti le armi e munizioni illegalmente detenuti, hanno arrestato Alessandro Antona, 46 anni, con precedenti, poiché colto in flagranza del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo (rivoltella con tamburo a sei colpi) e 6 cartucce inesplose con ogiva camiciata calibro 9×19 (cartucce in dotazione alle Forze di Polizia).

Nello specifico, nel corso di una perquisizione eseguita all’interno della casa rurale dell’uomo, sotto una vasca idrica in fibra cemento, priva di acqua ed attigua alla porta di ingresso del predetto immobile, appoggiata e cementata su due grosse pietre, in un anfratto ricavato tra le pietre, è stata rinvenuta una rivoltella (con tamburo a sei colpi) avvolta in un panno e 6 cartucce calibro 9×19 avvolte in un fazzolettino di carta, a sua volta racchiuso con carta alluminio da cucina, il tutto riposto all’interno di un sacchetto di plastica protetto da un panno.

Attesa la flagranza di reato di detenzione illegale di munizionamento e arma da sparo e la gravità dell’evento, gli uomini del Commissariato hanno proceduto all’arresto dell’uomo.

Antona, dopo gli accertamenti di rito, l’arrestato, per disposizione del Pm Gloria Andeoli, è stato accompagnato presso l’abitazione della madre, agli arresti domiciliari. Il Gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha già convalidato l’arresto, e disposto l’obbligo di dimora.