Trovato in possesso di droga e materiale per confezionare le dosi. I carabinieri della Stazione di Licata hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un 25enne del luogo. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno controllato il giovane nei pressi della sua abitazione, mentre stava fumando uno spinello artigianale.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire un panetto di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi, unitamente a materiale utilizzato per il taglio e la pesatura della sostanza. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato.

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