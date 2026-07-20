Avrebbe raggiunto l’ex moglie all’interno di un bar del centro cittadino, dove la donna si trovava in compagnia di un’amica, e avrebbe aggredito entrambe con calci e pugni. I carabinieri della Compagnia di Licata, hanno arrestato in flagranza differita un 32enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe malmenato le due donne. Alcuni avventori presenti nel locale sono intervenuti in difesa delle due, riuscendo a contenere l’aggressore. Le vittime, avendo riportato lesioni, sono state successivamente assistite dai sanitari del 118 e portate all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie.

Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato condotto presso la Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alle vittime di violenza, maltrattamenti o atti persecutori a rivolgersi con fiducia ai presidi presenti sul territorio o a contattare il numero unico di emergenza 112.

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