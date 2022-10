Trovato in possesso di un panetto di hashish: arrestato 27enne

Trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di quasi cento grammi. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Sciacca, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo di 27 anni residente a Ribera, con precedenti di polizia. Il controllo è scattato lungo la Statale 115, in località “San Bartolo”, di Sciacca. I militari dell’Arma hanno intimato l’Alt all’autovettura condotta dal giovane, che arrestando la marcia circa 150 metri più avanti e, non appena fermo, ha gettato fuori dal finestrino un involucro.

L’involucro, subito recuperato, conteneva un panetto di hashish di 95 grammi. A bordo dell’auto vi era anche la convivente del ventisettenne, la quale nel corso della perquisizione è stata trovata in possesso di un pezzetto di hashish, del peso di 3 grammi circa. La droga è stata posta sotto sequestro. L’uomo, dopo le formalità di rito, su ordine della Procura di Sciacca, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il Tribunale di Sciacca ha convalidato l’arresto, e all’indagato è stato applicato l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.