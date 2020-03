Trovato in possesso di un fumogeno, Daspo per un tifoso di 33 anni

E’ stato trovato in possesso di un fumogeno, che ha cercato di nascondere per superare i varchi ed accedere in tribuna. Il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha firmato il Daspo a carico di un tifoso P.S., 33 anni, di Palermo. Il provvedimento, della durata di 2 anni, segue l’incontro di calcio fra Licata e il Palermo disputato lo scorso 23 febbraio, allo stadio comunale “Liotta”, valevole per il campionato nazionale dilettanti di serie D.

Il provvedimento è stato redatto e notificato all’interessato dal personale della Divisione Polizia Anticrimine – ufficio Misure di prevenzione personali della Questura.

Durante le fasi di filtraggio nel settore ospiti, l’attezione dei poliziotti è stata attirata da un giovane che, alla vista degli agenti, avrebbe cercato di allontanarsi, mescolandosi ai numerosi tifosi del Palermo. Scattate le ricerche, grazie ai poliziotti del Commissariato di polizia di Licata, della Digos di Palermo e della Digos di Agrigento, il giovane è stato ripreso fotograficamente ed identificato. Il 33enne palermitano è stato trovato, in possesso di un fumogeno che aveva invano tentato di occultare.