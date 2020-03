La Seap Dalli Cardillo si rinforza: torna la schiacciatrice Jacqueline Do Nascimento

Nuovo colpo di mercato per la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona, capolista del girone D nel campionato di serie B1. La società del presidente Nino Di Giacomo ha ingaggiato la schiacciatrice italo-brasiliana Jacqueline Do Nascimento , classe 1990, alta 185 cm. Si tratta di un gradito ritorno in maglia biancazzurra per l’atleta carioca che nella scorsa stagione è stata una delle artefici dell’ottimo campionato in B2 della formazione aragonese, culminato poi con l’approdo nella serie superiore.

Per Jacqueline Do Nascimento è il terzo campionato di fila con la Pallavolo Aragona e punta alla terza promozione consecutiva. E’ una giocatrice forte in attacco, brava a muro, affidabile in ricezione e molto abile in difesa. La schiacciatrice è già a disposizione di coach Massimo Dagioni e oggi pomeriggio, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, sosterrà il primo allenamento con le nuove compagne di squadra. Jacqueline Do Nascimento avrà la maglia numero 16 ed è stata fortemente voluta in squadra dal patron Nino Di Giacomo per rafforzare ulteriormente e completare il roster a disposizione del tecnico Dagioni per la seconda e decisiva parte della stagione.

La Seap Dalli Cardillo Aragona è in piena corsa per tutti gli obiettivi prefissati quest’estate, la promozione in A2 e la conquista della Coppa Italia di categoria, con la final four che si disputerà tra poco più di un mese. Intanto, dopo la sosta forzata per colpa del caso coronavirus, sabato prossimo, 7 marzo, si torna a giocare anche nel campionato di serie B1 femminile. La Seap Dalli Cardillo Aragona ospiterà al PalaNicosia di Agrigento, alle ore 15:30, l’Europa Isernia, formazione in lotta per la salvezza, ma dall’organico di prim’ordine, con giocatrici esperte e tecnicamente valide.