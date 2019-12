Trovato in possesso di soldi e documenti di provenienza furtiva: arrestato 47enne

I poliziotti hanno tratto in arresto L.G., di 47 anni, saccense, per furto avvenuto nel centro storico. In particolare, a seguito di segnalazione giunta sul numero unico di emergenza 112, gli agenti del Commissariato di Sciacca, si sono recati in piazza Don Luigi Sturzo, ed hanno notato un soggetto disorientato, nel tentativo di allontanarsi dal luogo.

I poliziotti, sospettando che l’autore del reato poteva essere proprio quell’uomo, lo hanno bloccato e nel corso della perquisizione personale, gli sono stati rinvenuti indosso diverse banconote, e dei documenti riconducibili alla parte offesa. Gli oggetti rinvenuti, subito dopo sono stati riconsegnati alla vittima.

La Procura della Repubblica di Sciacca disponeva per il 47enne gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella mattinata odierna, il Gip presso il Tribunale di Sciacca, ha convalidato l’arresto, ed applicava all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Sciacca.