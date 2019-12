Riparte il polo universitario di Agrigento, presto un corso di laurea in lingue straniere – VIDEO

Riparte il polo universitario di Agrigento, presto un corso di laurea in lingue straniere.

Agrigento Oggi compie 10 anni. Nell’ambito di questa ricorrenza siamo andati a tastare il polso al Consorzio Universitario di Agrigento. Quali i corsi attivi e quanti studenti li frequentano? Quale futuro per questa importante realtà che riparte nonostante tutto. Ettore Castorina, coordinatore dei Poli territoriali decentrati dell’Università di Agrigento, ha aperto le porte della sede di Villa Genuardi al direttore di Agrigento Oggi, Domenico Vecchio, risposto alle domande e fatto il punto della situazione. Si lavora per riportare le facoltà di Beni Culturali e Giurisprudenza ed a breve sarà attivato il corso in lingue straniere. Guarda l’intervista in VIDEO.