Trovato in possesso di circa 110 grammi di cocaina purissima e 75 grammi di sostanza da taglio, nascosti in un ufficio. A Porto Empedocle, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne del luogo, carrozziere con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nonché segnalato per gestione non autorizzata di rifiuti.

Durante una perquisizione, eseguita d’iniziativa nel corso di un’attività di controllo all’interno dell’autofficina di sua proprietà, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la cocaina e la sostanza da taglio. Le modalità di occultamento e la quantità rilevante della sostanza, potenzialmente in grado di generare oltre 250 dosi per un valore stimato superiore ai 13.000 euro, hanno escluso l’uso personale.

Nel corso del medesimo intervento, i carabinieri hanno anche accertato che il terreno adiacente l’officina era stato adibito, in assenza di autorizzazioni, a deposito di rifiuti urbani e speciali, costituiti da materiale ferroso e residui di lavorazione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp