Sopralluogo della Commissione bicamerale d’inchiesta sui rifiuti in provincia di Agrigento: positivo il bilancio per l’impianto Seap

Si è concluso con un bilancio positivo il sopralluogo effettuato dalla Commissione bicamerale d’inchiesta sulle attività illecite legate ai rifiuti nella provincia di Agrigento. La visita, guidata dal deputato Jacopo Morrone (Lega), ha coinvolto i commissari Eliana Longi (FdI), Pietro Lorefice (M5S), Luigi Spagnolli (Aut – Svp-Patt, Cb e Scn) e l’agrigentino Calogero Pisano (Noi Moderati), con lo scopo di monitorare la situazione delle discariche e degli impianti di smaltimento rifiuti nel territorio.

Il gruppo di parlamentari ha visitato tre impianti strategici per la gestione dei rifiuti: la discarica Catanzaro di Siculiana, l’impianto Omnia di Licata e la Seap di Agrigento. Il sopralluogo ha evidenziato diverse criticità ma anche importanti segnali di efficienza, in particolare per l’impianto Seap.

Per quanto riguarda la discarica di Siculiana, la commissione ha segnalato che il sito potrà rimanere attivo ancora per 7-8 mesi, dopodiché sarà necessario trovare una soluzione alternativa per lo smaltimento dei rifiuti. Più preoccupante la situazione della discarica Omnia di Licata, dove si rende urgente un intervento per rimuovere i residui dell’incendio che ha danneggiato l’area. Al contrario, l’impianto Seap, situato nella zona industriale di Agrigento, ha ricevuto giudizi positivi da parte della commissione. Il sopralluogo, svolto alla presenza dei rappresentanti dell’ARPA, della magistratura e delle Forze dell’ordine, ha confermato l’efficienza dell’impianto, ritenuto utile e ben gestito per il territorio.

A conclusione della visita, l’amministratore del Gruppo Seap, Sergio Vella, ha espresso un sentito ringraziamento a Jacopo Morrone e agli altri membri della commissione per l’attenzione riservata all’impianto. In una lettera inviata al presidente della Commissione, Vella ha sottolineato l’importanza del riconoscimento da parte delle istituzioni, soprattutto in un settore come quello della gestione dei rifiuti, spesso oggetto di pregiudizi e difficoltà operative.

“Esprimo il mio più sincero ringraziamento per la visita che avete deciso di organizzare presso le aziende del Gruppo Seap”, ha scritto Vella, evidenziando come l’attenzione istituzionale rappresenti un’importante occasione di confronto e di supporto per chi opera con serietà e trasparenza, nonostante le difficoltà del settore. “La visita è stata sentita come un momento di alto riconoscimento e di grande vicinanza per chi ogni giorno si sforza di mantenere alti standard di efficienza”, ha concluso Vella.

La commissione ha infine ribadito l’importanza di monitorare costantemente la gestione dei rifiuti sul territorio e di garantire che le discariche e gli impianti rispettino i criteri di sicurezza e sostenibilità ambientale. Un passo importante per la tutela dell’ambiente e per una gestione più trasparente e responsabile dei rifiuti in provincia di Agrigento.

