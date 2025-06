I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno tratto in arresto un 27enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un ordinario servizio di perlustrazione del territorio, l’equipaggio della sezione Radiomobile, transitando in via Mazzini, ha notato l’uomo che, alla vista dell’autovettura con i colori d’istituto, si è disfatto repentinamente di un sacchetto in plastica.

Fermato immediatamente, i militari hanno recuperato l’involucro, al cui interno erano contenuti diversi grammi di hashish e marijuana, suddivisi in dosi. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del giovane con il supporto di altro personale della Compagnia, ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori quantitativi di stupefacente: circa 300 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, strumenti per il confezionamento in dosi e la somma contante di 5.600 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, che l’Arma dei Carabinieri conduce con costanza e attenzione su tutta la provincia di Agrigento.

