Incidente stradale in via Nazionale, nel centro di Alessandria della Rocca. A scontrarsi tre veicoli: un furgone, un fuoristrada e un’autovettura che si è ribaltata. Gli occupanti dei mezzi hanno riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi.

