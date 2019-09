Trovato in possesso di due coltelli, denunciato un 25enne

A bordo del suo ciclomotore con due coltelli a seguito. Scoperto e denunciato un 25enne dai carabinieri della Tenenza di Favara. E’ successo durante un normale servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma, insospettiti dalla guida incerta di un giovane, a bordo del suo ciclomotore, ha deciso di intervenire, effettuando un controllo.

L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Con sé, aveva due coltelli: uno multiuso con lama da 6 centimetri e uno più pericoloso, a serramanico, della lunghezza totale di 29 centimetri.

Ai carabinieri non è riuscito a dare alcuna giustificazione in merito a tale condotta. E’ stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Agrigento, per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. I coltelli, sono stati sequestrati.