Accusato di stalking e maltrattamenti all’ex compagna, due processi in pochi giorni per giovane

Nuovi guai per Alessandro Rizzo, 26 anni, di Agrigento. Il prossimo mese di ottobre dovrà comparire per ben due volte, dinnanzi ad altrettanti Gup del Tribunale di Agrigento, per vicende di violenza, minacce e atti persecutori ai danni dell’ex compagna, una 28enne di Agrigento.

L’1 ottobre è stata fissata l’udienza preliminare, davanti al Gup Stefano Zammuto, e vede Rizzo alla sbarra imputato di stalking. L’imputato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.

Il 14 ottobre altro procedimento, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, davanti al Gup Luisa Turco, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. “Ho capito che ti piace prendere botte, stasera appena rientri ti ammazzo”, una delle minacce rivolte dall’uomo all’ex convivente.