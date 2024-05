Sorpreso a vendere una dose di hashish ad un consumatore. Un venticinquenne di nazionalità tunisina è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento. Aveva una decina di grammi della stessa sostanza in tasca e durante la perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di altri trenta grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e alcune migliaia di euro. L’arresto è scattato in piazza stazione ad Agrigento. Il giovane deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari.