Trovato in possesso di droga e soldi, arrestato giovane pusher

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno tratto in arresto un cittadino egiziano, 30 anni, in quanto colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti 144,800 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente di tipo hashish, suddivisa in un panetto da 100 grammi, e 10 dosi per un totale di 44,800 grammi.

Sequestrata una considerevole somma in denaro, un bilancino di precisione, e un taglierino. Dopo le formalità di rito il giovane veniva condotto presso la Casa circondariale di Agrigento.