Asp proroga per un semestre i contratti ai medici

L’Asp ha rinnovato per ulteriori sei mesi, quindi fino a febbraio 2020, i contratti di lavoro di dirigenza medica e veterinaria. Nello specifico, sul legge su un articolo pubblicato da La Sicilia questa mattina che porta la firma di Rita Baio, sono stati prorogati i contratti a Paolo Santamaria, dipartimento Salute Mentale; Vincenzo Scatta- reggia, Ostetricia e Ginecologia all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì; Vincenzo Bonomo e Maurizio Damanti, rispettiva- mente dei Pronto soccorso degli ospedali di Sciacca e Licata; Lucia- no Sutera Sardo ed Ennio Ciotta, rispettivamente in servizio nei reparti di Cardiologia degli ospe- dali di Canicattì e Sciacca; Santo Rapisarda e Giuseppe Tulumello, rispettivamente di Ortopedia de- gli ospedali di Licata e Sciacca; Angelo Gambino e Fausto Cra- panzano, rispettivamente delle Riabilitazione degli ospedali di Li-

cata e Agrigento; Carmela Terraz- zino, del laboratorio di Sanità pubblica; Salvatore Castellano, del servizio di Prevenzione e Si- curezza nei luoghi di lavoro; Gi- rolama Bosco, del servizio di Epi- demiologia e Medicina preventi- va; Valeria Marchica, del servizio di Psicologia aziendale. Con la proroga dei contratti l’Asp garan- tisce la continuità assistenziale a tutto vantaggio degli utenti.