Trovato in possesso di droga: arrestato giovane

Trovato in possesso di droga già pronta per lo spaccio. I carabinieri della Compagnia di Licata, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, G.C., ventinovenne, licatese.

I militari dell’Arma nel corso di una perquisizione, presso l’abitazione del giovane, hanno rinvenuto, occultati in camera da letto, 123 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana, tutti suddivisi in dosi, 775 euro in banconote di piccolo taglio ritenuto provento dell’attività illecita, e materiale per il taglio e confezionamento delle dosi.

Quanto trovato è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato. L’arrestato dopo le formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la propria dimora agli arresti domiciliari.