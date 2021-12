Trovato in possesso di droga, arrestato cinquantunenne

Trovato in possesso di droga. I carabinieri della Tenenza di Ribera, nel corso dei controlli a carico dei soggetti dei sottoposti a misure restrittive, hanno arrestato in flagranza di reato di un 51enne, disoccupato, già sottoposto alla detenzione domiciliare, in quanto trovato in possesso di 6 dosi di hashish, del peso complessivo di circa 6 grammi, ed una dose di cocaina quantificata in 0,5 grammi circa. Oltre alla droga, nel corso della perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto anche materiale idoneo per il confezionamento ed il taglio della sostanza, e la somma in contanti di 170 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. L’uomo recentemente era stato arrestato per analoghi fatti.