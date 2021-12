“Forse come dice la scienza dovremo fare la quarta dose di vaccino, vedremo: intanto andiamo avanti con la terza. Abbiamo bisogno di trascorrere il Natale con le massime aperture e in sicurezza, in Sicilia la situazione al momento è sotto controllo ma non possiamo distrarci. Bisogna stare attenti ed è l’invito che faccio a tutti soprattutto in questo periodo di festività natalizie”. Così il presidente della Regione Nello Musumeci.