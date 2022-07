Trovato in possesso di cocaina, hashish, marijuana: arrestato 35enne

Trovato in possesso di cocaina, hashish, marijuana. Un trentacinquenne disoccupato è stato arrestato, in flagranza di reato, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrato anche un coltello, tant’è che gli è stato contestato il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta, il giovane è stato posto ai domiciliari.

Il blitz antidroga è stato effettuato dalla polizia di Stato in un’abitazione di San Leone. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato poco meno di 100 grammi di cocaina, 127 grammi di hashish, e 80 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, della mannite (sostanza che serve per tagliare la cocaina) e un coltello. L’attività investigativa a carico del trentacinquenne continua.

Investigatori e inquirenti stanno provando ad individuare il canale di approvvigionato degli stupefacenti.