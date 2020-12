Trovato in possesso di cocaina già suddivisa in dosi, arrestato un uomo

Trovato in possesso di cocaina. Con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, i carabinieri della Compagnia di Licata, hanno arrestato un cinquantaduenne di Ravanusa. Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di cocaina, del peso di 18 grammi, già suddivisa in decine di dosi. Inoltre l’uomo aveva tutto l’occorrente per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, e della sostanza da taglio. E’ stato arrestato, e posto ai domiciliari.