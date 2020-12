Aveva in casa droga e occorrente per confezionare dosi: arrestato giovane pusher

Un giovanissimo pusher è caduto nella “rete” dei carabinieri della Tenenza di Favara. Si tratta di un incensurato favarese, appena diciannovenne. E’ accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A seguito di perquisizione personale, e domiciliare, è stato trovato in possesso di hashish, risultato del peso complessivo di venti grammi, già suddivisi in dosi, e pronti per essere smerciate, e tutto l’occorrente per il confezionamento, bilancino di precisione compreso.

Gli è stata pure sequestrata una somma in denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Lui disoccupato non ha saputo fornire una giustificazione sul possesso del denaro. Tutto il materiale è stato, naturalmente, posto sotto sequestro.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, che ha aperto un fascicolo di inchiesta, il giovane dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini non sono ancora concluse.