Trovato in possesso di cocaina ed hashish, arrestato pusher

Aveva in tasca cocaina e hashish. Un extracomunitario è stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. E’ successo l’altra sera al viale della Vittoria.

Gli agenti della sezione Volanti hanno notato la presenza all’interno di un bar di tre immigrati, tra i quali uno già noto per precedenti inerenti le sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale dei tre soggetti rinvenendo, occultata nella tasca anteriore destra dei pantaloncini indossati da uno di essi, cinque involucri contenenti cocaina, e tre involucri contenenti hashish.

Dai successivi accertamenti è stato appurato che il soggetto era, altresì, attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Agrigento, nonché sottoposto all’ulteriore divieto di dimora nel Comune di Agrigento, e destinatario di decreto di espulsione dal territorio italiano, emesso dal Prefetto di Palermo.

Quindi è stato tratto in arresto per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associato alla Casa circondariale di Agrigento, nonché denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per gli altri reati.

L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento, il quale, ha applicato nei confronti dell’individuo la misura del divieto di dimora nella provincia di Agrigento.