Molestava titolari bar e clienti, ordine di allontanamento per un uomo

Infastidiva e molestava titolari di bar, avventori e passanti di Porta di Ponte e dintorni. Protagonista un 60enne, cittadino della Tunisia, domiciliato da tanti anni ad Agrigento. A suo carico la Questura di Agrigento applicato l’ordine di allontanamento.

Tutto quanto l’altra mattina. In seguito ad una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, il personale della sezione Volanti si portava in via Atenea presso un esercizio commerciale, dove era stata segnalata la presenza di un soggetto, che importunava i clienti dell’esercizio pubblico.

Sul posto gli agenti della sezione Volanti hanno identificato l’autore delle molestie, procedendo alla contestazione nei suoi confronti della violazione amministrativa prevista dal regolamento di Polizia Urbana della Città di Agrigento, elevandogli una multa di 300 euro, con conseguente ordine di allontanamento dalla zona.