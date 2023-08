E’ stato trovato in possesso di cocaina, marijuana e poi ancora di vario materiale per confezionare le dosi. I poliziotti della sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, diretti dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, hanno arrestato, nella flagranza del reato, un trentaquattrenne di Agrigento, G.M., per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico ufficiale.

L’indagato, al termine degli adempimenti di rito, come disposto dal Pubblico ministero della Procura di Agrigento, che ha coordinato l’attività investigativa, è stato condotto presso la sua abitazione, in regime degli arresti domiciliari. Tutto quanto scaturisce da un’attività investigativa degli agenti della Mobile nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione al traffico di droga.

Nel corso di perquisizioni domiciliari in alcuni immobili in uso al giovane, i poliziotti, assieme ad un’unità cinofila della Guardia di finanza, hanno rinvenuto 35 grammi di cocaina e 83 grammi di marjuana, nonché diversi strumenti per il confezionamento e la pesatura della droga. In un terreno adiacente, nascosto in mezzo alla vegetazione, è stato rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, un fucile doppietta calibro 12 e 14 cartucce.