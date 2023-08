Il Distretto Turistico Valle dei Templi ha assegnato una borsa di studio per il 7° Master di Scrittura, che si svolgerà ad Agrigento dal 27 agosto, organizzato dalla Strada degli Scrittori in collaborazione con la Fondazione Treccani Cultura e Treccani Accademia. Per la selezione del borsista è stata messa in atto una partnership con l’International Inner Wheel di Agrigento, associazione femminile strettamente legata al Rotary. È stato selezionato un giovane di talento, ancora minorenne, ed è questa la ragione per cui sul nome è mantenuta la riservatezza. Il Distretto Turistico Valle dei Templi ha voluto anche quest’anno manifestare il proprio sostegno ad una manifestazione culturale di altissimo livello che promuove il territorio e il suo rapporto con scrittori quali Pirandello, Camilleri, Tomasi di Lampedusa. Il Master, in particolare, ospita ogni anno esponenti della cultura italiana tra i più amati e apprezzati ed ha il pregio di scoprire e valorizzare giovani talenti che nel futuro potranno offrire il proprio contributo nel giornalismo, nell’editoria, nel Teatro, nella Letteratura, nella Ricerca, e in tanti altri campi e favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo.