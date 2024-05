Trovato in possesso di hashish e cocaina. Un diciannovenne disoccupato di Ribera è stato arrestato, nei giorni scorsi, dai carabinieri della locale Tenenza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante il servizio “Modello Trinacria”, lungo viale Regione Siciliana a Ribera, hanno controllato un’autovettura con a bordo tre giovani.

L’atteggiamento nervoso dei ragazzi ha portato i carabinieri a decidere per eseguire delle perquisizioni personali e veicolare. Dal borsello del diciannovenne sono saltate fuori una ventina di dosi di hashish e quattro di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane riberese.

E anche in questo caso è stata ritrovata altra droga e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato arrestato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno di Sciacca è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.