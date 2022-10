Trovato in possesso di cocaina: arrestato

Trovato in possesso nel corso di un controllo al porto di Sciacca di due grammi di cocaina. E nella successiva perquisizione, estesa alla sua abitazione, sono stati ritrovati altri 15 grammi di polvere bianca, e altri due di hashish. I

carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane saccense. L’accusa è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo dopo la convalida è stato rimesso in libertà.