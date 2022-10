Donna si toglie la vita lanciandosi dal balcone di casa

Si è tolta la vita ed in una maniera drammatica una 58enne di Favara. Per motivi sconosciuti si è lanciata dal balcone di casa, al secondo piano di una palazzina, di contrada “San Benedetto”, in territorio favarese.

Immediati i soccorsi, ma la donna era già deceduta. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della Tenenza di Favara che, hanno verificato le possibili motivazioni, che hanno spinto la cinquantottenne a compiere il gesto estremo.

L’Autorità giudiziaria ha poi disposto la restituzione della salma ai familiari.