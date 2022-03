Trovato in possesso di cocaina, arrestato giovane

Trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, di un bilancino, un cutter, un cucchiaino sporchi di stupefacente e un tirapugni, durante una perquisizione del magazzino della sua abitazione. I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle hanno arrestato Z.A.F., di 24 anni, per le ipotesi di reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Al giovane sequestrata una somma di 95 euro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto – secondo quanto disposto dal sostituto procuratore, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, agli arresti domiciliari.